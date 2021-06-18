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18.06.2021 (09:00)

В Подмосковье расчеты комплексов «Тор-М2» ЗВО отразили воздушную атаку условного противника

В Московской области завершилось учение с зенитно-ракетным полком Кантемировской танковой дивизии Западного военного округа (ЗВО) по отражению массированных воздушных атак на важные военные, промышленные и административные объекты.

Военнослужащие в составе батареи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» выдвинулись в район несения боевого дежурства. Во время марша военнослужащие отбили нападение диверсионной группы. Под прикрытием дымовой завесы колонна ЗРК смогла выйти из-под атаки и продолжить выполнение боевой задачи.

Личный состав батареи развернул комплексы в боевой порядок и приступил к дежурству по противовоздушной обороне. При обнаружении целей, имитирующих летательные аппараты и баллистические ракеты противника, экипажи выполнили электронные пуски ракет.

– Наш «Тор-М2» – самый лучший в мире. Даже сравнивать не с чем, сейчас это самый современный комплекс. Основное назначение боевой машины – прикрытие мотострелковых, танковых подразделений. Важен и человеческий фактор. В каждой боевой машине есть штатные расчеты. Натренированные бойцы и начальники расчетов окончили военные училища, академии. Каждый знает свою задачу и выполнит ее в любое время в любом месте. Наш зенитно-ракетный полк по итогам 2020 года занял первое место по боевой подготовке во всей России, – рассказал заместитель командира полка подполковник Закри Льянов

Всего в учении было приняло участие более 150 военнослужащих и было задействовано свыше 30 единиц вооружения, военной и специальной техники зенитно-ракетного полка Кантемировской танковой дивизии ЗВО. В сентябре текущего года военнослужащие полка примут участие в совместном стратегическом российско-белорусском учении «Запад-2021», где продемонстрируют свои навыки, в том числе в боевой стрельбе по мишеням, имитирующим летательные аппараты противника.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
ПВО , Западный военный округ
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