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18.06.2021 (08:30)

В ходе работы военно-технического форума «Армия-2021» на Чукотке будут показаны летательные аппараты морской авиации ВМФ

Во время работы выставочной площадки VII Международного военно-технического форума «Армия-2021» в городе Анадырь Чукотского автономного округа планируется статический показ воздушной техники, стоящей на вооружении морской авиации Военно-Морского Флота.

На площадке, которая будет развернута на аэродроме посёлка Угольные Копи, организаторы представят самолеты и беспилотные летательные аппараты войск и сил на северо-востоке России. В том числе высотный истребитель-перехватчик МиГ-31БМ, модернизированный противолодочный самолет Ил-38Н, военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, беспилотные летательные аппараты «Орлан-10».

Гости получат возможность осмотреть рабочие места летчиков в кабинах самолетов, познакомиться с бытом летного состава, увидеть, как осуществляется процесс управления беспилотным летательным аппаратом.

Кроме того, непосредственно в городе Анадырь, будет развернута дополнительная площадка с образцами вооружения и экипировки подразделений морской пехоты. В данное время состав этой выставочной экспозиции согласовывается.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Морская авиация , Самолеты , Восточный военный округ
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