18.06.2021 (08:15)

Участники учения «Славянское братство-2021» блокировали и уничтожили лагерь подготовки НВФ на полигоне в Краснодарском крае



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Засада сводного подразделения специального назначения Республики Сербия на колонну НВФ в рамках учений

В Краснодарском крае на полигоне «Раевский» в ходе второго этапа активной фазы российско-белорусско-сербского совместного тактического учения «Славянское братство -2021» военнослужащие сводного подразделения блокировали разрозненные бандгруппы и уничтожили лагерь подготовки незаконных условных формирований (НВФ).

Основные силы сводного подразделения решительными действиями одновременно с двух направлений уничтожили скопления и технику НВФ из штатного вооружения боевых машин десанта БМД-4М и БМД-2, пулеметов ПКМ и «Печенег», гранатометов РПГ-7д, автоматов АК-74М и АК-12. Военнослужащие Сил специальных операций Республики Беларусь в составе парашютно-десантной роты на БТР-80 совершили обход и блокирование базы боевиков не позволив остаткам НВФ выйти из района блокирования. В общей сложности порядка 350 вооруженных бандитов оказались к кольце.

В ходе тактического эпизода сводное подразделение специального назначения Республики Сербия осуществила засадные действия на участке горной дороги, блокировав и уничтожив колонну с оружием и боеприпасами.

Впереди у военнослужащих из трех стран этап боевой стрельбы в составе многонациональной тактической группы, в ходе которого будет отработано полное уничтожение всех огневых точек, вооружения и скоплений НВФ.

Всего в совместном учении принимает участие около 100 военнослужащих из Сербии, более 300 десантников из Республики Беларусь на 60 единицах штатной военной техники, которая прибыла к месту проведения учения железнодорожным транспортом и более 500 военнослужащих и свыше 100 единиц техники Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения Воздушно-десантных войск.

Первое совместное тактическое учение десантников «Славянское братство» состоялось 2015 году на полигоне «Раевский» в Краснодарском крае.

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