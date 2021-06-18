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18.06.2021 (07:00)

Железнодорожный эшелон акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» прибыл в Тюменскую область

Железнодорожный состав с тематической акцией Министерства обороны Российской Федерации «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» прибыл в Тюменскую область город Ишим. Акция пройдет с 9 до 13 часов по местному времени.

Торжественная встреча эшелона пройдет на железнодорожном вокзале. В ней примут участие военный комиссар Тюменской области полковник Алексей Куличко, военнослужащие инженерного саперного полка Центрального военного округа, представители администрации города, ветераны, юнармейцы и жители города.

Вниманию гостей мероприятия будут представлены 17 тематических вагонов, внутри которых размещены разнообразные выставки, посвящённые развитию Вооружённых Сил РФ, истории Великой Отечественной войны, юнармейскому движению и работе военных медиков в период пандемии. Посетители смогут ознакомиться с образцами новейшей техники и трофеями из Сирийской Арабской Республики. Все желающие смогут попробовать солдатскую кашу из полевых кухонь и горячий чай.

Также на вокзале Красноярска будет развернут пункт отбора граждан на военную службу по контракту, на котором каждый мог узнать о местах прохождения военной службы, социальных льготах, денежном и вещевом довольствии.

Масштабная военно-патриотическая акция «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» стартовала 25 апреля с Киевского вокзала Москвы. Во время движения железнодорожный состав проследует через всю страну и сделает остановки в 51 городе. Акция завершится 27 июня праздничными мероприятиями в подмосковном парке «Патриот».

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Социальное развитие , Агитпоезд «Армия Победы»
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