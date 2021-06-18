18.06.2021 (01:00)

Свыше 1000 военнослужащих мотострелкового соединения ВВО выполнили нормативы контрольных стрельб

В мотострелковом соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Республике Бурятия, состоялись контрольные стрельбы со всеми категориями военнослужащих.

Перед стрельбой у военнослужащих был проведен зачет на знание теоретических основ, правил стрельбы и требований безопасности при обращении со стрелковым оружием. В ходе подготовки к стрельбе были проверены навыки тактической маскировки, разведки целей и целеуказания, разборки и сборки вооружения и оказания первой медицинской помощи.

Для проверки и оценки навыков стрельбы из ПМ, АК-74М, РПК-74 и РПГ-7В была создана комиссия из состава офицеров отдела боевой подготовки общевойскового объединения, которое высоко оценило достигнутые результаты.

Всего к стрельбам было привлечено более тысячи военнослужащих срочной и контрактной службы, офицеры, прапорщики, а также военнослужащие женщины.

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