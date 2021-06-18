18.06.2021 (02:00)
Экипажи Т-72Б3 общевойсковой армии ВВО в Забайкалье приступили к отработке скоростного вождения танков
С танковыми экипажами мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) состоялись первые занятия по скоростному вождению модернизированных танков Т-72Б3 в новом, летнем учебном периоде на полигоне Борзя-Новая в Забайкальском крае.
В ходе занятий военнослужащие выполняли задачи по скоростному прохождению специальной трассы, оборудованной 20 различными искусственными и естественными препятствиями: косогорами, противотанковыми рвами, колейными мостами и др. Помимо этого, танкисты в составе подразделений на максимально допустимых скоростях отработали выполнение резких манёвров, включающих повороты и развороты различной сложности.
Особенностью занятия стало широкое применение имитационных средств: дымовых гранат, взрывпакетов и холостых боеприпасов, которые позволили максимально приблизить условия тренировки к боевой. В обстановке современного общевойскового боя проверялась не только внимательность и концентрация военнослужащих, но и умение работать с другими экипажами боевых машин.
Всего в занятиях по скоростному вождению танков приняло участие свыше 100 военнослужащих ВВО, было задействовано около 30 единиц вооружения и тяжелой военной техники.