18.06.2021 (02:00)

Экипажи Т-72Б3 общевойсковой армии ВВО в Забайкалье приступили к отработке скоростного вождения танков

С танковыми экипажами мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) состоялись первые занятия по скоростному вождению модернизированных танков Т-72Б3 в новом, летнем учебном периоде на полигоне Борзя-Новая в Забайкальском крае.

В ходе занятий военнослужащие выполняли задачи по скоростному прохождению специальной трассы, оборудованной 20 различными искусственными и естественными препятствиями: косогорами, противотанковыми рвами, колейными мостами и др. Помимо этого, танкисты в составе подразделений на максимально допустимых скоростях отработали выполнение резких манёвров, включающих повороты и развороты различной сложности.

Особенностью занятия стало широкое применение имитационных средств: дымовых гранат, взрывпакетов и холостых боеприпасов, которые позволили максимально приблизить условия тренировки к боевой. В обстановке современного общевойскового боя проверялась не только внимательность и концентрация военнослужащих, но и умение работать с другими экипажами боевых машин.

Всего в занятиях по скоростному вождению танков приняло участие свыше 100 военнослужащих ВВО, было задействовано около 30 единиц вооружения и тяжелой военной техники.

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