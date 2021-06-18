18.06.2021 (06:30)

С военными инженерами ВВО провели учение под Хабаровском

Под Хабаровском прошло тактико-специальное учение инженерно-саперных подразделений Восточного военного округа (ВВО). По замыслу ТСУ, на пути следования колонн бронетехники условный противник установил минно-взрывные заграждения. Задачей военнослужащих было обезвредить территорию и дать дорогу боевым машинам.

Чтобы обеспечить проход техники и пехоты на заминированном участке, военные инженеры использовали боевую машину разминирования. Эта техника создала безопасный коридор в минных заграждениях.

БМР взяла основной удар на себя, когда центр дороги был обезврежен, под прикрытием бронетранспортера движение начали разведчики-саперы. Их задачей было зачистить периметр трассы, чтобы полностью исключить угрозу подрыва.

Первой в колонне двигалась саперная группа. Военнослужащие с помощью миноискателей «Коршун» проверили поверхность земли. Инструмент может видеть любой тип взрывного устройства на глубине до 30 сантиметров.

Работа служебных собак на участке - дополнительная подстраховка для саперов-разведчиков. Как признаются сами военнослужащие, обоняние у животного работает на уровне, а иногда, и лучше миноискателей.

Военные инженеры должны не только уметь разминировать минные поля и заграждения, но и отражать атаку диверсионной группы. Меньше минуты было отведено для военнослужащих на выполнение такой учебно-боевой задачи.

Все боевые задачи подразделения разминирования и разведчики-саперы Восточного военного округа выполнили с опережением времени: дорога для безопасного движения военной колонны стала полностью свободной.

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