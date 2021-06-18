18.06.2021 (04:30)

Форум «Армия-2021» в Бурятии откроет научная конференция на авиационном заводе

В столице Республики Бурятия на авиационном заводе участники «круглого стола» дадут старт мероприятиям Международному военно-техническому форуму «АРМИЯ-2021» на площадках Восточного военного округа.

В заседании круглого стола примет участие командование общевойскового объединения Восточного военного округа и представители Улан-Удэнского авиационного завода.

Основными темами для обсуждения станут перспективы развития вертолетостроения, совершенствование продукции двойного назначения и необходимость применения вертолетов, для повышения боеготовности соединений и воинских частей объединения ВВО.

На следующий день после проведения конференции состоится открытие Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2021» на четырех площадках ВВО в городе Улан-Удэ (аэродром «Восточный», «Сосновый Бор») и в городе Кяхта («Центральная площадь» и «7-й военный городок» мотострелкового соединения).

В рамках форума на площадках ВВО зрителям продемонстрируют более 30 единиц вооружения и военной техники сухопутных войск, в том числе 10 новейших образцов, покажут работу расчета беспилотного летательного аппарата «Орлан-10». Также ожидается динамическая демонстрация БТР-80 и бронеавтомобиля «Тигр-М» с участием спецподразделений и использование средств иммитации.

На площадке вооружения и военной техники горожане смогут увидеть оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», танк Т-72-Б3, новейший бронеавтомобиль «Тайфун», станция радиопомех «Ртуть-БМ», зенитные ракетные комплексы «ТОР-М-2У», «Бук-М2», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», бронеавтомобили «Рысь», «Тигр-М», самоходная артиллерийская установка «Мста-С».

На площади свыше 10 тыс. кв. метров вместе с выставками перспективного вооружения будет развернута широкая культурно-развлекательная программа.

Мероприятия форума будут организованы с целью демонстрации возможностей современной техники, находящейся сейчас на вооружении, а также популяризации службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.

При этом командование объединения примет все необходимые меры по предупреждению распространения и профилактике вирусной инфекции.

Для безопасности зрителей на площадках будет организовано патрулирование военной полицией, а участки, где планируется розыгрыш динамических эпизодов, будут оцеплены.

Мероприятия будут проводиться в строгом соответствии санитарно-противоэпидемиологических норм, исключающих распространение вирусных инфекций.

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