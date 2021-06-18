18.06.2021 (05:30)

В рамках форума «Армия-2021» в Забайкалье будут продемонстрированы современные образцы авиационной техники ВВО

В рамках проведения мероприятий Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2021» на площадках Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае на главной площадке в парке Победы города Чита военнослужащие авиационных подразделений ВВО продемонстрируют современные образцы авиационной техники.

Посетители форума в рамках статического показа смогут увидеть и познакомиться с техническими характеристиками высокоманевренного многоцелевого истребителя Су-30СМ и легендарного бронированного бомбардировщика Су-25 «Грач».

Помимо этого, в рамках демонстрации вооружения и военной техники гости масштабного мероприятия смогут посетить выставки с показом исторической техники и стрелкового оружия, боевой экипировки и современных приборов наблюдения, авиационных средств и беспилотных летательных аппаратов, современных образцов военной техники и технических средств состоящих на вооружении соединений и воинских частей ВВО.

Всего на тематических площадках форума будет представлено свыше 100 образцов вооружения, включая авиационную технику и образцы не так давно поступившие в воинские части ВВО, дислоцированные в Забайкальском крае.

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