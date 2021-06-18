18.06.2021 (04:00)

Специалисты военного госпиталя ВВО в Забайкалье вакцинировали препаратом «ГАМ-Ковид-Вак» более 14,5 тысячи человек

В военном госпитале Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Забайкальском крае, в рамках борьбы с новой короновирусной инфекцией Covid-19 проводится добровольная вакцинация военнослужащих проходящих военную службу по призыву препаратом «ГАМ-Ковид-Вак».

Ранее около 1 тыс. доз вакцины были доставлены в регион самолетами военно-транспортной авиации в термоконтейнерах с соблюдением условий, необходимых для сохранения свойств препарата.

Перед процедурой все прививаемые прошли тщательный медицинский осмотр с проведением обязательной термометрии и дали письменное согласие на проведение вакцинации. Прививание было осуществлено с соблюдением всех необходимых мер медицинской защиты по инструкции, прилагаемой к препарату.

Помимо этого, каждый прививаемый получил консультацию от врача-терапевта о порядке поведения в период вакцинации.

Также вакцинация отечественной двухкомпонентной вакциной осуществляется среди офицеров, военнослужащих по контракту, гражданского персонала, военных пенсионеров и членов семей военнослужащих.

Всего на данный момент специалисты военного госпиталя ВВО и его филиалов, дислоцированных в Забайкальском крае, привили свыше 14,5 тыс. человек.

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