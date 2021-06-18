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18.06.2021 (03:00)

Тихоокеанский флот обеспечит работу экспедиции Русского географического общества в отдаленном районе Камчатки

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, по просьбе Русского географического общества (РГО), принял решение о выделении техники и личного состава для обеспечения работы поисковой экспедиции РГО на Камчатке.

Планируется, что поисковый отряд отправится в труднодоступный район Камчатского полуострова - бухту Вестник. На основе анализа архивных документов там будут проводиться поиски упавшего в годы Второй мировой войны американского самолета. В период боевых действий над Камчаткой пролегали трассы американских самолетов, которые наносили бомбовые удары по укреплениям милитаристской Японии на Северных Курилах. Некоторые самолеты, получившие повреждения при выполнении боевых задач, не дотягивали до аэродромов и падали на юге Камчатки.

Доставку специалистов к месту проведения работ выполнит вертолёт МИ-8 вертолетной эскадрильи войск и сил на северо-востоке России. Накануне планируется три рекогносцировочных вылета передовой группы экспедиции в бухту Вестник. Первые поисковики прибывают на Камчатку уже сегодня.

После уточнения обстановки экспедиция РГО приступит к работе. В настоящее время в районе поисков ведется подготовка полевого лагеря.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Социальное развитие , Поисковики , Русское географическое общество
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