17.06.2021 (22:45)

Ивановские десантники проголосовали за лучший вариант эскиза памятника Маршалу Василевскому

Ивановским десантникам предложили выбрать, каким они хотят видеть памятник маршалу Василевскому. На суд представили несколько вариантов.

Военнослужащим предстояло выбрать лучший на их взгляд памятник. Эскизы подготовлены студией военных художников имени Грекова. С предложением установить скульптуру Александра Василевского в Иванове выступило руководство спортивного клуба «Победа».

Александр Василевский уроженец села Новая Гольчиха Кинешемского уезда Ивановской области. В годы войны в должности начальника Генштаба принимал участие в разработке и осуществлении всех крупных операций Красной армии. В апреле 1945 руководил штурмом Кёнигсберга. За ним закрепилась слава военачальника, не потерпевшего ни одного поражения. Ивановская область дала стране целую плеяду талантливых полководцев Великой Отечественной. Однако в регионе до настоящего времени им не было поставлено ни одного памятника за исключением третьего командующего Воздушно-десантными войсками Герою Советского Союза генерала Армии Горбатова Александра Васильевича был поставлен памятник на родине в деревни Клетино Палехского района Ивановской области.

Голосование в этот день проходило не только в воинской части. Мобильные пункты были разбросаны по всему городу. Прохожие, рядовые ивановцы, приняли живое участие в выборе варианта скульптуры.

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