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18.06.2021 (06:00)

Летчики дальней авиации ВКС провели командирские полеты в Саратовской области

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На аэродроме Энгельс в Саратовской области прошли командирские полёты. В них приняли участие экипажи более 10 стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС. Полеты проходили в дневное и ночное время. Лётные экипажи отработали взлёты и посадки, дозаправку в воздухе, полёты строем и на малых высотах.

На земле инженерно-технический состав отработал нормативы по обслуживанию и подготовке самолетов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.

В организации, проведении и обеспечении командирских полётов был задействован только руководящий состав авиационного соединения, воинских частей и подразделений для демонстрации молодому офицерскому составу особенностей подготовки аэродрома, авиационной техники и техники обеспечения к проведению лётной смены.

Данная летная смена проводилась в сложных метеорологических условиях, при низкой облачности и выпадении осадков. Молодые офицеры на практике смогли увидеть, как опытный инструкторский состав справляется с поставленными задачами.

Командирские полёты традиционно проводятся несколько раз в год и направлены на повышение эффективности организации проведения и обеспечения безопасности полётов, а также выполнения полётных заданий.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Дальняя авиация , Самолеты , ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
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