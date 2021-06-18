18.06.2021 (06:00)
Летчики дальней авиации ВКС провели командирские полеты в Саратовской области
На аэродроме Энгельс в Саратовской области прошли командирские полёты. В них приняли участие экипажи более 10 стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС. Полеты проходили в дневное и ночное время. Лётные экипажи отработали взлёты и посадки, дозаправку в воздухе, полёты строем и на малых высотах.
На земле инженерно-технический состав отработал нормативы по обслуживанию и подготовке самолетов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.
В организации, проведении и обеспечении командирских полётов был задействован только руководящий состав авиационного соединения, воинских частей и подразделений для демонстрации молодому офицерскому составу особенностей подготовки аэродрома, авиационной техники и техники обеспечения к проведению лётной смены.
Данная летная смена проводилась в сложных метеорологических условиях, при низкой облачности и выпадении осадков. Молодые офицеры на практике смогли увидеть, как опытный инструкторский состав справляется с поставленными задачами.
Командирские полёты традиционно проводятся несколько раз в год и направлены на повышение эффективности организации проведения и обеспечения безопасности полётов, а также выполнения полётных заданий.