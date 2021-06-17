Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.06.2021 (22:00)

Северный флот успешно прошёл контрольную проверку по физической подготовке

Сегодня в штабе Северного флота были подведены итоги контрольной проверки состояния физической подготовленности военнослужащих комиссией Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации. Также были объявлены результаты проверки профессиональной подготовленности начальников физподготовки объединений, соединений и частей флота и военных инструкторов по физической подготовке.

В целом Северный флот прошёл проверку успешно. Об этом в режиме видеоконференции из Северодвинска доложил начальнику штаба Северного флота контр-адмиралу Владимиру Воробьёву главный инспектор Управления физической подготовки и спорта ВС РФ подполковник Александр Зеленин, возглавлявший проверочную комиссию. Он отметил, что большинство офицеров управления и штаба флота сдали нормативы с оценкой «отлично», а также подчеркнул выросший уровень физической подготовленности военнослужащих Северного флота.

Практически половина прошедших проверку профессиональных навыков начальников физической подготовки объединений, соединений и частей флота получили высший оценочный балл.

Из проверенных воинских подразделений отличился Мурманский областной военкомат, который был оценен на пять баллов.

К контрольной проверке, которая проходила в конце мая, были привлечены военнослужащие управлений, отделов и служб штаба и командования флота, штаба и управления армии ВВС и ПВО, дивизии ПВО, Беломорской военно-морской базы, военных комиссариатов и пунктов отбора на военную службу по контракту.

Пресс-служба Северного флота
Новости по теме:
Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» выполнил ракетные стрельбы в ходе учения в Баренцевом море
Большой десантный корабль «Пётр Моргунов» Северного флота отработал погрузку боевой техники морской пехоты
В Баренцевом море подводная лодка «Гепард» уничтожила субмарину условного противника
Лётчики Северного флота отработают уничтожение подводных лодок условного противника

Метки:
Северный флот , Физподготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false