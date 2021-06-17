17.06.2021 (21:45)

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» выполнил ракетные стрельбы в ходе учения в Баренцевом море

Экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» отработал отражение атаки средств воздушного нападения условного противника на отряд кораблей с выполнением стрельбы зенитной ракетой по имитированной воздушной цели.

Учение по противовоздушной обороне экипаж провёл в полигонах боевой подготовке Северного флота в Баренцевом море. Стрельба была выполнена зенитным ракетным комплексом «Кинжал».

Кроме задач ПВО военные моряки отработали взаимодействие с палубными вертолётами Ка-27, которые выполнили посадки и взлёты на палубу корабля.

Ранее боевые расчёты противолодочного корабля отработали полный спектр задач по поиску и слежению за подводным противником, а также выполнили стрельбу практической торпедой по подводной лодке.

Корабль продолжает выполнять плановые мероприятия курса боевой подготовки в Баренцевом море. В настоящее время он маневрирует в составе отряда кораблей и судов обеспечения. Возвращение БПК «Вице-адмирал Кулаков» в базу планируется в конце недели.

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