Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.06.2021 (21:45)

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» выполнил ракетные стрельбы в ходе учения в Баренцевом море

Экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» отработал отражение атаки средств воздушного нападения условного противника на отряд кораблей с выполнением стрельбы зенитной ракетой по имитированной воздушной цели.

Учение по противовоздушной обороне экипаж провёл в полигонах боевой подготовке Северного флота в Баренцевом море. Стрельба была выполнена зенитным ракетным комплексом «Кинжал».

Кроме задач ПВО военные моряки отработали взаимодействие с палубными вертолётами Ка-27, которые выполнили посадки и взлёты на палубу корабля.

Ранее боевые расчёты противолодочного корабля отработали полный спектр задач по поиску и слежению за подводным противником, а также выполнили стрельбу практической торпедой по подводной лодке.

Корабль продолжает выполнять плановые мероприятия курса боевой подготовки в Баренцевом море. В настоящее время он маневрирует в составе отряда кораблей и судов обеспечения. Возвращение БПК «Вице-адмирал Кулаков» в базу планируется в конце недели.

Пресс-служба Северного флота
Новости по теме:
Большой десантный корабль «Пётр Моргунов» Северного флота отработал погрузку боевой техники морской пехоты
Спецназ ЦВО на учении в Сибири впервые выполнил массовое десантирование из 11 вертолетов
В Баренцевом море подводная лодка «Гепард» уничтожила субмарину условного противника
Лётчики Северного флота отработают уничтожение подводных лодок условного противника

Метки:
Северный флот , Корабли , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false