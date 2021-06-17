17.06.2021 (21:15)

Более 550 огневых задач выполнили курсанты и слушатели Михайловской военной артиллерийской академии на полигоне в Ленинградской области

Более 550 огневых задач выполнили курсанты и слушатели Михайловской военной артиллерийской академии на Лужском полигоне в Ленинградской области в ходе государственной итоговой аттестации.

Выпускники проводили стрельбы из современных образцов ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня при маневренной оборонеби в наступлении. Огневые задачи выполнялись расчетами 82-мм минометов 2Б14 «Поднос», 120-мм минометных комплексов 2С12А «Сани», 122-мм гаубиц Д-30, 152-мм гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б», 2А65 «Мста-Б», 152-мм самоходных артиллерийских установок 2С19М2 «Мста-С» с автоматизированной системой управления огнем, 300-мм реактивных систем залпового огня «Смерч», «Торнадо-С», противотанковых ракетных комплексов «Корнет» и «Хризантема».

Артиллерийские расчеты, получая координаты целей от операторов средств артиллерийской разведки и комплексов беспилотных летательных аппаратов, уничтожали мишени, имитировавшие объекты условного противника.

Кроме того, 100 процентов слушателей и курсантов защитили выпускные квалификационные работы.

Торжественная церемония выпуска и вручения дипломов выпускникам Михайловской военной артиллерийской академии состоится 19 июня 2021 года на площади Ленина в городе Санкт-Петербурге.

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