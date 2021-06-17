17.06.2021 (21:30)

Заместитель Министра обороны России Алексей Криворучко проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии «Ремдизель» в Набережных Челнах

Минобороны России в 2021 году получит более 50 санитарных бронеавтомобилей «Линза», сообщил замминистра обороны РФ Алексею Криворучко в ходе его рабочей поездки на предприятие «Ремдизель» начальник военного представительства Владимир Куимов. «Заключён контракт на поставку в войска в этом году 56 санитарных бронеавтомобилей «Линза» семейства «Тайфун», — рассказал Куимов.

В ходе визита на завод заместитель Министра обороны обсудил с руководством предприятия ход выполнения гособоронзаказа и исполнение госконтрактов, а также проводимые на предприятии работы по направлениям импортозамещения иностранных комплектующих и выпуска бронеавтомобилей нового модельного ряда.

Санитарный бронеавтомобиль «Линза» предназначен для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя и из очагов массовых санитарных потерь. В качестве базового автомобиля используется бронированный автомобиль с колесной формулой 4х4 семейства «Тайфун». Снаряженная масса автомашины составляет более 15 т, его бронирование обеспечивает защиту экипажа и перевозимых раненых от бронебойных пуль из винтовочного патрона 7,62 на 54, а также осколков.

Также в этом году в российские войска поступит первая партия из 11 новейших бронеавтомобилей сопровождения «Напарник». По словам главного конструктора «Ремдизеля» Игоря Зараховича, машина «Напарник» создана на базе бронеавтомобиля К-4386 «Тайфун-ВДВ». «Напарник» — это более современное и более защищенное средство в плане сопровождения колонн», — отметил он.

При этом, как рассказали замминистра представители предприятия, сегодня российские бронеавтомобили на 70 процентов выпускаются из российских комплектующих. По словам Владимира Куимова, на предприятии идёт процесс импортозамещения в соответствии с ранее подписанной Минобороны программой импортозамещения. С 2021 года они начнут получать отечественные колеса с боестойкой вставкой, доложил также главный конструктор «Ремдизеля» Игорь Зарахович. «Новые колеса «Кама-НУ-401» предназначены для всех наших автомобилей, их производят в Нижнекамске. Сейчас они находятся в процессе государственных испытаний. После завершения госиспытаний мы начнём комплектовать наши автомобили этими колёсами», — рассказал Зарахович.

«Я очень надеюсь, что со следующего года только российские колеса будут использоваться в составе наших автомобилей. Может быть, уже в этом году какие-то автомобили будут использоваться с российскими колесами», - уточнил он. Главный конструктор рассказал, что новые российские колеса имеют «боестойкую резиновую вставку, которая позволяет продолжить движение при их пробитии». «Это полноценный аналог тех шин, которые мы закупаем за рубежом», — добавил он.

Что касается модернизированного многоцелевого тягача легкого бронированного (МТ-ЛБ) с новым двигателем и кондиционером, то его госиспытания начнутся в 2021 году, сообщил Алексею Криворучко главный конструктор АО «Ремдизель». «Мы проводим опытно-конструкторскую работу «Реконструкция», которая позволит старые МТ-ЛБ, принимаемые на капремонт, модернизировать до нового уровня - заменить двигатель, поставить кондиционер, поменять электрику, поставить дополнительно отопитель», — пояснил он.

По его словам, сейчас есть одна созданная в рамках программы «Реконструкция» опытная машина. «Опытный образец МТ-ЛБ проходит предварительные испытания, я очень надеюсь, что мы их завершим в этом году, и в следующем году выйдем на госиспытания», — уточнил главный конструктор. Зарахович добавил, что производство с нуля МТ-ЛБ, который был разработан в 60-х прошлого века, сегодня невозможно. «Не все компоненты МТ-ЛБ сейчас можно освоить в производстве. Но учитывая количество этих машин в войсках капремонт позволит продлить их эксплуатацию ещё минимум на 10 лет», — отметил он.

В ходе поездки замглавы военного ведомства РФ доложили также, что «Ремдизель» подготовил к государственным испытаниям новую бронемашину минирования «Клещ» на базе бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ», а серийные поставки в Воздушно-десантные войска самих бронеавтомобилей «Тайфун-ВДВ» начнутся в июле этого года.

«Тайфун-ВДВ» завершил государственные испытания, получает литеру «О1». В следующем месяце начинаются серийные поставки этих машин», – сообщил главный конструктор «Ремдизеля» Игорь Зарахович.

Справочно :

«Ремдизель» выпускает технику для эксплуатации в Вооруженных силах, в основном это бронеавтомобили линейки «Тайфун» разного класса и разной колёсной формулы. Объём гособоронзаказа на предприятии составляет 93%. В среднем в год завод выпускает около 300 бронемашин, в 2020 году «Ремдизель» выпустил 250 машин для нужд Минобороны.

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