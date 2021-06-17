17.06.2021 (20:25)

Участники международного учения «Славянское братство-2021» познакомились с разработками военного инновационного технополиса «ЭРА»

В рамках проведения российско-белорусско-сербского учения «Славянское братство-2021» делегации стран-участниц из России, Белоруссии и Сербии ознакомились с разработками военного инновационного технополиса «ЭРА». Образцы перспективных разработок в области робототехники, беспилотных летательных аппаратов, транспортных средств и средств связи были представлены иностранным гостям на экспозиции, организованной на полигоне десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск.

Робототехнический комплекс «Жук», экспериментальный образец разведывательного БПЛА «Муха», «Стрекоза» и «Дозор», экспериментальный образец электромобиля «ЭРА» и другие образцы были развернуты на стендах и площадках выставки.

В период с 8 по 18 июня 2021 года на базе Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения Воздушно-десантных войск проходит российско-белорусско-сербское совместное тактическое учение «Славянское братство-2021», в ходе которого военнослужащие из трех стран совместно отработают поставленные перед ними учебно-боевые задачи.

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