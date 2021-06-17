17.06.2021 (20:45)

Курсанты выпускных курсов Военно-медицинской академии заложили капсулу времени для врачей будущего поколения

16 июня 2021 года на территории гостиничного комплекса Военно-медицинской академии состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени курсантами выпускных курсов. Мероприятие состоялось в рамках традиционной последней вечерней поверки выпускников.

Лучшие выпускники этого года из пяти факультетов академии оставили послание для следующих поколений военных врачей. Капсулу вскроют только через двадцать пять лет. Такое мероприятие в Военно-медицинской академии проводится впервые – новая традиция станет для академии ежегодной. Помимо капсулы каждым факультетом были высажены голубые ели, а на месте высадки планируется создать аллею выпускников.

В торжественной церемонии принял участие Врио заместителя начальника академии полковник медицинской службы Валерий Толстошеев. Он отметил, что этот день войдет в память каждого из присутствующих как самый знаменательный, поскольку в академии впервые будет заложена капсула времени с посланиями потомкам. Он выразил надежду, что через 25 лет наши новые курсанты откроют ее и с честью сохранят память о событиях сегодняшнего дня.

Заместитель начальника академии по военно-политической работе полковник медицинской службы Владимир Лютов также обратился к выпускникам: «Сегодня мы не просто закладываем «Капсулу времени» - мы закладываем будущее с надеждой на мир во всем мире без болезней и бед».

В этот же день состоялась последняя поверка для курсантов выпускных курсов – это священный ритуал для военнослужащих, ведь они в последний раз перед выпуском стоят в строю.

К курсантам обратился помощник начальника академии по работе с верующими военнослужащими иерей Феодор Кузнецов. Он поздравил их со знаменательным событием.

«Вы получили необходимые знания и навыки, и теперь вам предстоит важная задача – стать профессионалами своего дела. Я желаю вам крепости духа, сил, и чтобы вам во всем сопутствовала удача», – сказал иерей Феодор Кузнецов.

С окончанием обучения ребят поздравили и начальники факультетов. Каждый из них пожелал будущим врачам с честью и достоинством нести гордое звание «военный врач» и преумножать традиции защитников Отечества.

По завершении мероприятия, выпускники академии прошли торжественным маршем под аккомпанемент военного оркестра академии.

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