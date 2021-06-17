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17.06.2021 (21:00)

В РВСН продолжается вакцинация военнослужащих от коронавирусной инфекции

Во Владимирском ракетном объединении РВСН на добровольной основе продолжается вакцинация военнослужащих от коронавирусной инфекции.

Перед началом процедуры стратегические ракетчики проходят необходимый медицинский осмотр у врача.

После завершения вакцинации каждому участнику выдается специальный сертификат о получении профилактической прививки против COVID-19.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Медицина , COVID-19
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