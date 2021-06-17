17.06.2021 (21:00)
В РВСН продолжается вакцинация военнослужащих от коронавирусной инфекции
Во Владимирском ракетном объединении РВСН на добровольной основе продолжается вакцинация военнослужащих от коронавирусной инфекции.
Перед началом процедуры стратегические ракетчики проходят необходимый медицинский осмотр у врача.
После завершения вакцинации каждому участнику выдается специальный сертификат о получении профилактической прививки против COVID-19.
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