17.06.2021 (21:00)

В РВСН продолжается вакцинация военнослужащих от коронавирусной инфекции

Во Владимирском ракетном объединении РВСН на добровольной основе продолжается вакцинация военнослужащих от коронавирусной инфекции.

Перед началом процедуры стратегические ракетчики проходят необходимый медицинский осмотр у врача.

После завершения вакцинации каждому участнику выдается специальный сертификат о получении профилактической прививки против COVID-19.

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