17.06.2021 (20:30)

Спортсмены ЦСКА завоевали 12 наград различного достоинства на Кубке России по спортивной гимнастике

В Новосибирске завершился Кубок России по спортивной гимнастике. На счету армейских спортсменов 12 медалей: пять золотых, четыре серебряных и три бронзовых.

Давид Белявский победил в упражнении на коне. Армеец показал результат 15,033 балла. Серебряную награду завоевал Владислав Поляшов —15,000, замкну тройку призеров Никита Нагорный (14,966).

В дисциплине параллельные брусья также первенствовал Давид Белявский — 15,300. Александр Карцев взял «бронзу» показав результат 14,600, второе место занял Никита Нагорный — 15,166.

Ангелина Мельникова завоевала «золото» в вольных упражнениях с результатом 14,266. «Серебро» взяла Мария Минаева — 13,633, «бронзу» — Владислава Уразова — 13,500.

Иван Стретович первенствовал в вольных упражнениях, показав результат 14,266. Второе место занял Карцев Александр —14,166. Замкнул тройку призеров Мухаммаджон Якубов — 14,166.

В упражнениях на перекладине победил также Иван Стретович (14,500), «серебро» у Никиты Нагорного (14,366). «Бронза» у Алексея Ростова (14,366).

Александр Карцев завоевал серебряную медаль в дисциплине многоборье. По итогу двух дней соревнований сумма его результатов составила 167,963. Выиграл в данной дисциплине Никита Нагорный — 174,598. Третьим на пьедестал почета взошел Никита Игнатьев — 165,031.

Ангелина Мельникова завоевала серебряную награду в опорном прыжке — 14,349. Первенствовала в этой дисциплине Лилия Ахаимова — 14,599, третье место досталось Юлии Бирюля — 13,516. Армейская гимнастка также взяла «серебро» в дисциплине разновысокие брусья — 15,066. Первое место заняла Владислава Уразова — 15,100, замкнула тройку призеров Анастасия Ильянкова — 14,933.

Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в многоборье. По итогам двух дней соревнований сумма ее результатов составила 113,463 баллов. Первое место заняла Виктория Листунова — 113,698, второе — Владислава Уразова — 113,666.

Алексей Ростов взошел третьим на пьедестал почета в дисциплине кольца с результатом 14,333. Золотую награду завоевал Денис Аблязин — 14,900, серебряную Григорий Климентьев — 14,666

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