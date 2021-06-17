17.06.2021 (20:30)
Спортсмены ЦСКА завоевали 12 наград различного достоинства на Кубке России по спортивной гимнастике
В Новосибирске завершился Кубок России по спортивной гимнастике. На счету армейских спортсменов 12 медалей: пять золотых, четыре серебряных и три бронзовых.
Давид Белявский победил в упражнении на коне. Армеец показал результат 15,033 балла. Серебряную награду завоевал Владислав Поляшов —15,000, замкну тройку призеров Никита Нагорный (14,966).
В дисциплине параллельные брусья также первенствовал Давид Белявский — 15,300. Александр Карцев взял «бронзу» показав результат 14,600, второе место занял Никита Нагорный — 15,166.
Ангелина Мельникова завоевала «золото» в вольных упражнениях с результатом 14,266. «Серебро» взяла Мария Минаева — 13,633, «бронзу» — Владислава Уразова — 13,500.
Иван Стретович первенствовал в вольных упражнениях, показав результат 14,266. Второе место занял Карцев Александр —14,166. Замкнул тройку призеров Мухаммаджон Якубов — 14,166.
В упражнениях на перекладине победил также Иван Стретович (14,500), «серебро» у Никиты Нагорного (14,366). «Бронза» у Алексея Ростова (14,366).
Александр Карцев завоевал серебряную медаль в дисциплине многоборье. По итогу двух дней соревнований сумма его результатов составила 167,963. Выиграл в данной дисциплине Никита Нагорный — 174,598. Третьим на пьедестал почета взошел Никита Игнатьев — 165,031.
Ангелина Мельникова завоевала серебряную награду в опорном прыжке — 14,349. Первенствовала в этой дисциплине Лилия Ахаимова — 14,599, третье место досталось Юлии Бирюля — 13,516. Армейская гимнастка также взяла «серебро» в дисциплине разновысокие брусья — 15,066. Первое место заняла Владислава Уразова — 15,100, замкнула тройку призеров Анастасия Ильянкова — 14,933.
Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в многоборье. По итогам двух дней соревнований сумма ее результатов составила 113,463 баллов. Первое место заняла Виктория Листунова — 113,698, второе — Владислава Уразова — 113,666.
Алексей Ростов взошел третьим на пьедестал почета в дисциплине кольца с результатом 14,333. Золотую награду завоевал Денис Аблязин — 14,900, серебряную Григорий Климентьев — 14,666