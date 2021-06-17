17.06.2021 (20:00)

Рядовой спортивной роты ЦСКА — победитель первенства России по триатлону

В Альметьевске (Татарстан) завершилось первенство России по триатлону. Всего в соревнованиях приняло участие 100 спортсменов из восьми регионов страны.

В дисциплине триатлон – эстафета (2 мужчины + 2 женщины), состоящей из плавания 250 метров, велогонки на 6,5 км и бега на дистанции 1,7 км., победу одержала команда города Москвы в составе рядового спортивной роты ЦСКА (Санкт-Петербур) Романа Кривальцевича, а также Тимофея Меркулова, Ирины Жулдыбиной и Дианы Исаковой, показав результат 1 час 24 минуты и 54 секунды.

Второе место заняла команда города Санкт-Петербурга в составе Вероники Харисовой, Алексея Макарова, Елизаветы Жижиной и Даниила Кондрашова. (1 час 25 минут 46 секунд).

«Бронзу» завоевали представители Московской области Дарья Фирсова, Кирилл Медведев, Алевтина Стеценко и Максим Семенов (1 час 26 минут и 32 секунды).

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице