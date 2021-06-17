17.06.2021 (19:45)

Почти 50 наград завоевали армейские спортсмены на командном чемпионате России по легкой атлетике в Брянске

В Брянске на стадионе «Десна» прошел командный чемпионат России по легкой атлетике. На счету спортсменов ЦСКА 49 медалей различного достоинства: 22 золотых, 19 серебряных и 8 бронзовых.

Капитан Сергей Шубенков первенствовал в дисциплине бег на 110 м с барьерами, армеец показал результат 13,01. Артем Макаренко выиграл в аналогичной дисциплине в командном зачете. Рядовой спортроты Сочи Владимир Лысенко стал первым в беге на 400 м с барьерами — 50,6.

В дисциплине прыжки с шестом не было равных рядовому спортивной роты ЦСКА (д. Ватутинки) Дмитрию Качанову. Армейский легкоатлет взял высоту 5,3 м.

Прапорщик Кристина Макаренко показала лучшие результаты в дисциплинах: бег на 100 м — 10,9, бег на 200 м — 22,79, а также бег на 100 м в командном зачете. В аналогичной дисциплине среди мужчин «золото» взял старший лейтенант Ярослав Ткалич. Рядовой спортивной роты ЦСКА (дер. Ватутинки) Владислав Шемулинкин показал лучший результат в беге на 200 м в составе команды.

Константин Толоконников лидировал в дисциплине бег 800 м с результатом -1.48,0.

Вера Филатова завоевала золотую медаль в дисциплине бег на 400 м с результатом 53,7. Ксения Лабыгина стала лучшей в дисциплине бег 100 м с барьерами.

В секторе метания молота в Брянске равных не было прапорщику Софье Палкиной, показавшей в лучшей попытке результат 69,77 м.

Прапорщик Алена Гордеева стала лучшей в толкании ядра (17,35) и в аналогичной дисциплине в командном зачете.

В прыжках в высоту не было равных Михаилу Акименко, сумевшему покорить планку на 2,28 м, также армеец лидировал в прыжках в высоту в командном зачете.

Капитан Екатерина Конева стала лучшей в дисциплине тройной прыжок с результатом 14,62.

Золотые награды в командных зачетах завоевали: прапорщик Валерий Пронкин одержал победу в метании молота, Дарья Нидбайкина в дисциплине тройной прыжок, прапорщик Максим Афонин в секторе толкания ядра, прапорщик Евгений Коротовский в дисциплине метание молота.

Серебряные награды завоевали: Константин Толоконников в дисциплине бег 800 м в составе команды, Владимир Лысенко в дисциплине бег 400 м. с барьерами командный зачет, Софья Палкина в метании молота в составе команды, Артем Макаренко в беге на 100 м с барьерами.

Младший сержант Полина Миллер заняла второе место в дисциплине бег на 200 м с результатом 23,21. Валерий Пронкин взошел вторым на пьедестал почета в дисциплине метание молота, показав результат 75,46.

Дарья Нидбайкина взяла «серебро» в дисциплине тройной прыжок — 14,04. Максим Афонин стал вторым дисциплин ядро, с результатом 19,77.

Валерия Андреева завоевала серебряную награду в дисциплинах бег на 400 м с барьерами (57,9), бег на 400 м в составе команды и эстафета 4х400 м в составе команды Московской области с результатом 3.43,52.

Также серебряные награды завоевали Светлана Аплачкина в дисциплине бег 5000 м (15.41,4), победитель прапорщик Даниил Цыплаков в прыжках в высоту — 2,24, прапорщик Елизавета Царева в дисциплинах метание молота, с результатом 68,21, а также метание молота в составе команды.

В секторе метания молота в составе команды серебряным призером стал Денис Лукьянов.

Рядовой спортивной роты ЦСКА (Севастополь) Владислав Кисляков завоевал «серебро» в дисциплине прыжки в высоту в команде.

Анастасия Николаева заняла второе место в дисциплине бег 100 м с барьерами в составе команды.

Евгений Коротовский завоевал бронзовую медаль в секторе метание молота с результатом 74,69.

Ирина Баулина замкнула тройку лучших в дисциплине бег с барьерами на дистанции 400 м с результатом 58,0.

Прапорщик Дмитрий Тарабин завоевал две «бронзы» в секторе метания копья в личном зачете с результатом 79,58, а также командном.

Также бронзовые награды завоевали Сергей Шубенков в командном зачете в дисциплине бег на 110 м с барьерами, Екатерина Конева в дисциплине тройной прыжок команда, Полина Миллер в дисциплине бег на дистанции 200 м команда и Даниил Цыплаков в прыжках в высоту в составе команды.

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