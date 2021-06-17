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17.06.2021 (18:15)

Преподаватель Военного института железнодорожных войск и военных сообщений стала победителем Всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива»

Преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Военного института железнодорожных войск и военных сообщений Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва стала победителем Всероссийского очного конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую научную работу «Моя законотворческая инициатива» и обладателем золотого знака отличия «Депутатский резерв». Из многочисленного количества направлений кандидата юридических наук М. Шуваловой для конкурса было выбрано одно из самых сложных — государственное строительство и конституционные права граждан.

Основные цели проведения конкурса — привлечение молодёжи к государственному управлению через её участие в законотворческой деятельности, выявление, отбор и поддержка наиболее перспективных проектов молодёжи для подготовки законодательных инициатив.

Учредителем и организатором конкурса является Общероссийская общественная организация «Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России».

Конкурс учрежден в ознаменование 100-летия образования Государственной Думы в России в 2005 году и является одним из престижных и масштабных в стране.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО) , Железнодорожные войска , Военное образование
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