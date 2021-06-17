17.06.2021 (19:15)

Более 4 тыс. призывников из регионов Урала, Сибири и Поволжья отправятся до конца июня в войска для прохождения службы

Более 4 тыс. призывников из регионов Урала, Сибири и Поволжья отправятся в соединения и части Вооруженных Сил РФ для прохождения военной службы. Для доставки молодого пополнения на Дальний Восток и запад страны задействуют семь воинских эшелонов.

Первый из них стартует уже 19 июня из Свердловской области. На областном сборном пункте в этот день пройдет торжественный митинг. Около 700 новобранцев отправятся в воинские части, дислоцированные в восточной части страны.

Перед отправкой эшелона представителям СМИ будет продемонстрирована работа специалистов сборного пункта по формированию команд призывников для отправки к местам прохождения военной службы: проведение тестирования на отсутствие коронавирусной инфекции, получение ими вещевого имущества, средств личной гигиены и индивидуальной защиты, распределение по командам.

Далее журналистам предлагается подготовить сюжеты о размещении призывников в железнодорожных вагонах с соблюдением всех необходимых мер безопасности в рамках противодействия COVID-19.

Сотрудникам СМИ будет предоставлена возможность взять интервью у военных комиссаров субъектов РФ, старших команд и у новобранцев, оценить организацию горячего питания в вагонах-ресторанах в составе воинских эшелонов.

Место и время сбора журналистов — центральный вход областного сборного пункта: Свердловская область, Артемовский район, д. Б.Трифоново, 7 часов 50 мин.

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