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17.06.2021 (18:45)

Большой десантный корабль «Пётр Моргунов» Северного флота отработал погрузку боевой техники морской пехоты

Экипаж большого десантного корабля (БДК) «Пётр Моргунов» Северного флота отработал погрузку боевой техники и личного состава морской пехоты с берега. Учение состоялось в Печенгском заливе Баренцева моря недалеко от пункта постоянной дислокации морских пехотинцев — посёлка Спутник.

Погрузка техники и личного состава прошла способом на упор. В ходе мероприятия была проведена проверка приёма на борт максимального количества людей и техники морского десанта.

Всего на корабле было размещено несколько десятков единиц техники, в том числе более 30 бронетранспортеров БТР-80 и грузовых автомобилей, а также батальон морской пехоты со штатным стрелковым вооружением.

После погрузки морской пехоты БДК «Пётр Моргунов» вышел в море для отработки совместных действий в составе отряда кораблей Северного флота. В него также вошли ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и спасательное буксирное судно «Алтай».

Несколько недель назад подобную погрузку техники и личного состава на максимальную вместимость отработал головной корабль проекта – БДК «Иван Грен».

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Морская пехота , Корабли , Боевая подготовка
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