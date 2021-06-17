17.06.2021 (19:30)

Кронштадтские кадеты прошли шлюпочную практику на базе Черноморского высшего военно-морского училища

Кадеты 6 учебной роты Кронштадтского морского кадетского военного корпуса (КВК) прошли шлюпочную практику на базе Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова.

В ходе практики ребята овладели знаниями устройства, вооружения и снабжения шлюпки, командных слов при движении на веслах, практическими навыками подгонки весел и посадки гребцов в шлюпку, спасения человека, упавшего в воду, обучились технике гребли, отходу от пирса (подходу к пирсу) в тихую и свежую погоду.

На занятиях по огневой подготовке юные моряки изучили назначение, устройство и тактико-технические характеристики автомата Калашникова, правила его неполной разборки и сборки.

С кадетами были проведены тренировки по надеванию общевойскового защитного костюма и противогаза со сдачей нормативов.

Не остались в стороне занятия по вязанию основных морских узлов, строевая и физическая подготовка.

Воспитанники Кронштадтского морского КВК посетили с ознакомительными экскурсиями основные кафедры факультета кораблевождения, ракетного вооружения надводных кораблей и подводных лодок и факультета береговых ракетно-артиллерийских войск и специальной подготовки Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова.

В рамках мероприятий военно-патриотического воспитания ребята также побывали в подземном музейном комплексе в Балаклаве, 14-й береговой батарее, приняли участие в праздничных мероприятиях по переименованию судна в Службе поисковых и аварийно-спасательных работ Черноморского флота.

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