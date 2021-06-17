17.06.2021 (17:40)

В Хабаровске определили последнего финалиста Всероссийской Юнармейской Лиги КВН

Веселые и находчивые собрались в Хабаровске на заключительную окружную игру Всероссийской Юнармейской Лиги КВН. Тема встречи: «60 лет в космосе». Игра состояла из двух конкурсов «Приветствие» и «Домашнее задание».

На сцену Городского дворца культуры вышли пять команд: «Шпона» из Приморского края, «Досаафовцы» из Еврейской автономной области и «За углом» из Забайкальского края, «Сборная юнармейцев Хабаровска» и «Юнарминау» из Хабаровска.

– Для того чтобы попасть на эту сцену, нам пришлось пройти жесткий отбор. Полуфиналистов определяла редакторская группа, отсмотревшая десятки «Приветствий» из разных уголков страны. Только самые веселые и находчивые смогли получить приглашение в Хабаровск, – рассказала Мария Григорьева, участница команды «За углом» из Забайкальского края, – Конечно же, мы очень волновались. Всем ребятам хочется в финал, хочется в Москву.

Ранее окружные игры Всероссийской Юнармейской Лиги КВН прошли в Санкт-Петербурге, Тюмени, Казани и в Ставрополе. За путевку в финал боролись десятки команд, среди них как опытные участники прошлого сезона, так и новички. В итоге осенью на сцене Центрального Академического театра Российской Армии за победу сразятся: «Дети Каспия» (Астраханская область), «По берегу» (Волгоградская область), «Прикол» (Москва), «Козырь» (Челябинская области) и «Зажигалки» (Республика Удмуртия).

– Я присутствовал на всех окружных играх сезона. И это феерично! – поделился своими впечатлениями Антон Кузнецов, заместитель начальника Главного штаба всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» по проектной деятельности, – Ребята подготовили классные номера, динамичные, остроумные. Они заслужили признание опытных КВНщиков. Наши игры приходили смотреть известные спортсмены, политики и чиновники. Ребята устроили настоящий праздник юмора, зарядили нас своей энергией и хорошим настроением. Теперь мы ждем всех победителей в Москве.

Атмосфера родной сцены сыграла на руку участникам «Юнарминау». Ребята смогли обойти всех конкурентов. При подготовке к финалу, который пройдет осенью в Москве, им придется делать ставку на креативный контент и харизму участников.

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