17.06.2021 (20:15)

В Военно-медицинской академии прошло выездное заседание Совета по социальной защите военнослужащих при Совете Федерации

В стенах Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова прошло выездное заседание Совета по социальной защите военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на тему «О состоянии и совершенствовании системы подготовки медицинских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации».

С вступительным словом к участникам заседания обратился председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Он отметил, что академия по-прежнему занимает ведущее место в развитии медицинской науки и подготовке военно-медицинских кадров для Вооруженных Сил РФ.

«Помимо тех заслуг, которые показала наша медицина в период пандемии, в период решения задач в Сирийской Арабской Республике, в Италии, Сербии, мы посмотрели и на те проблемы, которые сегодня существуют перед медициной. Это и подготовка кадров, и обучение по программам ординатуры, и развитие военных учебных центров, и много других вопросов, которые поднимались сегодня, будут внесены в решение нашего сегодняшнего заседания, и, естественно, в дальнейшем будет реализованы», – сказал Виктор Бондарев.

С докладом на тему «Система подготовки медицинских специалистов ВС РФ в современных условиях» выступил начальник организационно-планового управления – заместитель начальника Главного военно-медицинского управления, генерал-майор медицинской службы Олег Калачев. О современном состоянии и перспективах развития Военно-медицинской академии в системе подготовки медицинских специалистов ВС РФ рассказал начальник Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков.

В ходе заседания также обсуждались вопросы развития и оснащения современными и перспективными образцами военной медицинской техники военных учебных центров, совершенствования целевой подготовки военно-медицинских специалистов и развития дистанционных технологий в системе военного образования.

В заседании приняли участие и выступили с докладами представители комитета Совета Федерации по социальной политике, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, военный прокурор Западного военного округа, МЧС России и общественных организаций.

По окончании заседания участники посетили Многопрофильную клинику академии, кафедру авиационной и космической медицины и анатомический музей.

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