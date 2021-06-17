17.06.2021 (18:00)
В армейском корпусе Балтийского флота продолжаются сборы снайперов
В армейском корпусе Балтийского флота проходят практические занятия в рамках сборов со снайперами. В мероприятии боевой подготовки в качестве обучающих принимают участие более 30 опытных снайперов. Среди них командиры взводов отделений, а также инструкторы, выполнявшие задачи в составе российской группировки войск (сил) в САР.
В ходе подготовительных занятий военнослужащие проходят спецкурс по тактической и огневой подготовке на специализированном мишенном поле.
Большое количество учебных часов посвящено освоению правил индивидуального прицеливания и выбора целей с использованием снайперской винтовки Драгунова и специальной снайперской винтовки «Винторез».
Впервые в практике подготовки использованы приборы определения местоположения — ГЛОНАСС-навигаторы «Грот».
Также снайперы из различных подразделений обмениваются опытом подготовки и обучения личного состава для действий в изменяющихся климатических условиях.
Всего в мероприятиях принимает участие более 100 военнослужащих армейского корпуса Балтийского флота.