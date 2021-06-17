17.06.2021 (17:45)

Расчеты комплексов «Искандер» Балтийского флота отрабатывают нанесение ракетных ударов

В Калининградской области в рамках плановых мероприятий боевой подготовки сил (войск) Балтийского флота с расчетами оперативно-тактических комплексов «Искандер» проведена тренировка по нанесению ракетных ударов.

Ракетчики скрытно выдвинулись в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты противника. После выполнения пусков военнослужащие в целях выхода из-под возможного ответного удара осуществили маневр по смене позиционного района.

Кроме того, боевые расчеты ракетного соединения армейского корпуса флота отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности, а также по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника. Особое внимание в ходе мероприятия боевой подготовки было уделено вопросам совершенствования слаженности расчетов и подразделений, профессиональных навыков личного состава при перемещении в указанные районы и маскировке боевых машин.

К участию в учении было привлечено более 200 военнослужащих; в нем задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице