17.06.2021 (17:15)

Новейший большой гидрографический катер «Борис Слободник» вошёл в состав Черноморского флота

В Новороссийской военно-морской базе (ВМБ) Черноморского флота (ЧФ) прошла торжественная церемония по подъёму Андреевского флага и приёму в состав флота новейшего большого гидрографического катера (БГК) проекта 23040Г «Борис Слободник».

Мероприятие прошло под руководством заместителя командующего Черноморским флотом вице-адмирала Сергея Пинчук. В нем также участвовали командир базы контр-адмирал Виктор Кочемазов, представители завода-изготовителя, администрации города-героя Новороссийска, ветеранов и духовенства.

БГК «Борис Слободник» пополнил состав соединения охраны водного района Новороссийской ВМБ Черноморского флота. В ближайшее время его экипаж начнёт отработку курсовых задач.

Ранее катер прошёл государственные испытаний в Чёрном море. В ходе испытаний тестировались все системы жизнеобеспечения, бортовое оборудование, ходовые возможности.

Справочно:

«Борис Слободник» – четвертый БГК проекта 23040Г. Катер имеет длину 33 метра, предназначен для высокоточной площадной съёмки рельефа дна и обследования навигационных опасностей на глубинах до 400 метров, съёмки рельефа дна однолучевым эхолотом на глубинах до 2 тысяч метров.

«Борис Слободник» оснащен гидрографическим комплексом, который состоит из системы высокоточного определения координат расположения катера, мареографа, гидролокатора бокового обзора, а также многолучевого и однолучевого эхолота.

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