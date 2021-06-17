17.06.2021 (17:00)

В Санкт-Петербурге состоялось заседание Координационного комитета по вопросам инженерного обеспечения при Совете министров обороны государств-участников СНГ

В Санкт-Петербурге под руководством начальника инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого состоялось заседание Координационного комитета по вопросам инженерного обеспечения при Совете министров обороны государств-участников СНГ.

В мероприятии приняли участие делегации министерств обороны Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

В ходе заседания обсудили порядок создания совместного инженерного подразделения гуманитарного разминирования вооруженных сил государств-участников СНГ, его структуру и состав, а также другие актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес.

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