17.06.2021 (16:45)

Тематический поезд «Мы - армия страны! Мы – армия народа!» прибудет в Екатеринбург 19 июня

19 июня на вокзал Екатеринбурга прибудет тематический поезд военно-патриотической акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!». Жители и гости города смогут посетить выставку с 11 до 15 часов.

На платформах эшелона они увидят современные образцы техники и вооружения: бронеавтомобили «Тайфун-К», танк Т-90М, самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ», – а также военные трофеи, привезенные из Сирийской Арабской Республики: бронеавтомобили «Хаммер-1» и «Пантера».

В тематическом вагоне «Победа над невидимым врагом», посвящённом борьбе военных медиков с COVID-19, желающие смогут пройти медицинское обследование. А в вагоне «Дорога памяти» посетители могут через терминал найти и просмотреть или разместить сведения о ветеранах Великой Отечественной войны.

Всего в состав воинского эшелона включено 17 тематических вагонов.

Масштабная военно-патриотическая акция «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» стартовала 25 апреля с Киевского вокзала Москвы. Акция завершится 27 июня праздничными мероприятиями в подмосковном парке «Патриот».

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