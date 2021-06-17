17.06.2021 (16:30)

Более 140 тыс. человек посетили тематический поезд акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» в Сибири

Более 140 тыс. человек поселили тематический поезд акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» во время его движения по городам Сибири.

Сегодня эшелон встречали в Новосибирске, откуда он отправится далее по городам Урала и Поволжья.

Масштабная военно-патриотическая акция Минобороны России «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» стартовала 25 апреля с Киевского вокзала Москвы. В городах Сибири железнодорожный состав совершил девять остановок: в Омске, Барнауле, Новокузнецке, Абакане, Братске, Иркутске, Красноярске, Томске и Новосибирске.

В столице Сибири торжественная встреча тематического поезда состоялась на железнодорожной станции Новосибирск-Главный, в которой приняли участие командование Новосибирского гарнизона, представители правительства региона, общественные деятели, военнослужащие и юнармейцы.

В состав поезда входит 17 вагонов, среди них тематические вагоны: «Дорога памяти» (по аналогии с музейным комплексом «Дорога памяти»), в котором размещены терминалы для просмотра и размещения сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, музейная экспозиция, история создания комплекса Главного храма ВС РФ; вагон «Современная армия» — новейшие достижения Российской Армии от всех видов (родов) войск, интерактивные экспозиции, выставки органов военного управления; вагон «Молодежь — авангард поколений» — экспозиция, показывающая место и роль молодежи в повседневной жизни ВС РФ, также в нем размещен кинозал, комплекс интерактивных тренажеров и викторин; вагон «Победа над невидимым врагом» посвящен подвигам военных медиков в борьбе с COVID-19. По выставочным экспозициям эшелона были организованы экскурсии.

На трех платформах представлены образцы новейшей техники и вооружения Вооруженных Сил РФ (танк Т-90, самоходная гаубица «Коалиция-СВ», бронеавтомобиль «Тайфун-К» и другие).

Кроме того, на вокзале развернули пункт отбора граждан на военную службу по контракту, где каждый желающий смог узнать для себя полезную информацию и проконсультироваться.

Всего за время движения железнодорожный состав сделает остановку в 51 городе. Акция завершится 27 июня праздничными мероприятиями в подмосковном парке «Патриот».

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