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17.06.2021 (16:15)

В Баренцевом море подводная лодка «Гепард» уничтожила субмарину условного противника

В Баренцевом море в рамках планового тактического учения в полигонах боевой подготовки Северного флота крейсерская атомная подводная лодка (АПЛ) «Гепард» отработала поражение условного подводного противника противолодочной ракетой.

Стрельба была выполнена практическим (учебным) боеприпасом из подводного положения по однотипной подводной лодке. Выполнение боевого упражнения признано успешным.

Район выполнения стрельбы был заблаговременно закрыт для гражданского судоходства.

Перед атакой экипаж АПЛ «Гепард» отработал тактику поиска и слежения за подводной лодкой условного противника.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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