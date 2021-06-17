Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.06.2021 (16:00)

В Санкт-Петербурге в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи состоится открытие выставки

В преддверии Дня памяти и скорби старейший военный музей России открывает новую выставку «На фронте и в тылу. Артиллерийский исторический музей в годы Великой Отечественной войны», на которой сквозь призму событий военных лет показана судьба отдельно взятого музея.

Тогда, несмотря на войну, он продолжал работать. Его деятельность в те годы сводилась к следующему: спасение бесценных коллекций, собирание реликвий, а также всесторонняя помощь фронту. Сотрудники музея смогли пережить войну и сохранить для потомков памятники воинской славы.

Представленное на выставке оружие и боеприпасы – это те боевые единицы, которыми из своих фондов снабжал музей дивизии ополчения и военизированные организации. Среди экспонатов: самозарядная винтовка Токарева, снайперская винтовка системы Мосина, танковый пулемёт системы Дегтярева, кавалерийская шашка образца 1927 г. для рядового и младшего командирского состава РККА, немецкая пехотная винтовка системы Маузер образца 1898 г., австро-венгерская винтовка системы Маннлихер образца 1895 г., немецкая артиллерийская стереотруба образец 1914 г.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
На базе артиллерийской бригады общевойсковой армии ЗВО состоялось торжественное открытие филиала парка «Патриот»
В Ленинградской области экипажи Ан-12 и Ан-26 Западного военного округа отработали посадку на грунтовую полосу
Мотострелки общевойсковой армии ЗВО приступили к прохождению курса военной медицины в Воронежской области
Командующий войсками ЗВО в Ленинградской области проинспектировал организацию занятий по боевой подготовке

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false