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17.06.2021 (15:45)

На базе артиллерийской бригады общевойсковой армии ЗВО состоялось торжественное открытие филиала парка «Патриот»

На базе артиллерийской бригады общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в городе Коломне Московской области, состоялось торжественное открытие филиала военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот».

На церемонию были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, члены ветеранских организаций, представители муниципальной и областной администрации, члены военно-патриотического детско-юношеского общества «Юнармия», жители города Коломна.

Военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот» на базе артиллерийской бригады представляет собой комплекс из 10 объектов и площадок: аллеи памяти, комнаты боевой славы, стрелкового тира, спортивного комплекса, площадок для показа современного и исторического артиллерийского вооружения, военной и специальной техники. Эти площадки способны одновременно разместить на себе около 20 оригинальных образцов техники.

До конца 2021 года планируется расширить выставочные площадки для исторических и современных образцов техники. Жители и гости города Коломна смогут в любой день ознакомиться с артиллерийскими орудиями Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Парк Патриот
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