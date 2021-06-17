17.06.2021 (15:30)

В Ленинградской области экипажи Ан-12 и Ан-26 Западного военного округа отработали посадку на грунтовую полосу

В Ленинградской области лётчики транспортной авиации объединения ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) в рамках учебно-тренировочных полетов выполнили посадку на грунтовую взлётно-посадочную полосу.

Экипажи транспортных самолетов Ан-12 и Ан-26 отработали технику взлета и посадки на условно поврежденную полосу. Сложность захода на посадку на грунтовую полосу состоит в том, что лётчики должны самостоятельно рассчитывать соотношение веса воздушного судна, его скорости и высоты выравнивания перед касанием полосы. Плотность грунта существенно отличается от плотности штатной бетонной взлётно-посадочной полосы.

Кроме того, транспортные экипажи выполнили плановые полёты по заданному маршруту днем и ночью. Всего было выполнено 3 летные смены, летчики совершили свыше 30 вылетов.

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