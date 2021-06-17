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17.06.2021 (15:15)

Экипажи военно-транспортных самолетов Ил-76 выполнили учебно-тренировочные полеты в Тверской области

Фото Видео

На аэродроме Мигалово в Тверской области прошли плановые учебно-тренировочные ночные полеты экипажей военно-транспортных самолетов Ил-76. В них принимали участие молодые летчики – выпускники 2020 года.

Экипажи отработали взлет, посадку, полет по заданному маршруту в ночное время и взаимодействие с группой руководства полетами, а также взлет с «конвейера», когда при выполнении посадки после касания взлетно-посадочной полосы летчики совершают отрыв с дальнейшим набором высоты.

В полетах было задействовано более 10 самолетов военно-транспортной авиации и свыше 15 единиц наземной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Авиация
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