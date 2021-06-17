17.06.2021 (15:00)

В Заполярье летчики дальней авиации провели военно-патриотическую акцию «Нам доверена память!»

В Мурманской области военнослужащие дальней авиации в преддверье 80-летия начала Великой Отечественной войны провели военно-патриотическую акцию «Нам доверена память!».

В ней приняли участие военнослужащие по призыву, представители всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Для участников мероприятия были проведены различные тематические занятия по истории Великой Отечественной войны, мастер-классы по спортивному ориентированию, организованы выступления ветеранов дальней авиации, а также творческих коллективов.

«Наш долг – помнить, бережно хранить каждую крупицу правды о войне, проявлять неустанную заботу о ветеранах и свято чтить память о войнах-освободителях. Дети с большим энтузиазмом отнеслись к такому мероприятию. Мы постарались организовать активный отдых, с элементами спортивных занятий. Также для детей были организованы исторические лекции и викторины», – сообщил временно исполняющий обязанности заместителя командира авиационного полка по военно-политической работе майор Беляков Дмитрий Васильевич.

В завершении мероприятия всех желающих ознакомили с современными образцами авиационной техники, стоящей на вооружении смешенного авиационного полка.

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