17.06.2021 (14:45)
В управлении Амурского авиационного соединения прошла раздельная штабная тренировка
В дальневосточном авиационном соединении командования дальней авиации прошла раздельная штабная тренировка, к которой привлекался весь руководящий состав соединения.
В ходе мероприятия определён замысел на боевое действие авиационного соединения, повышена слаженность и боевая выучка оперативного состава функциональных групп и пунктов управлений, усовершенствованы навыки начальников отделений и служб соединения при выполнении мероприятий стратегического сдерживания и рассредоточения на оперативные аэродромы.
Также были отработаны вопросы оповещения должностных лиц и дежурных служб авиационного соединения, сбора личного состава и убытия его на боевые посты.
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