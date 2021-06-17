17.06.2021 (14:45)

В управлении Амурского авиационного соединения прошла раздельная штабная тренировка

В дальневосточном авиационном соединении командования дальней авиации прошла раздельная штабная тренировка, к которой привлекался весь руководящий состав соединения.

В ходе мероприятия определён замысел на боевое действие авиационного соединения, повышена слаженность и боевая выучка оперативного состава функциональных групп и пунктов управлений, усовершенствованы навыки начальников отделений и служб соединения при выполнении мероприятий стратегического сдерживания и рассредоточения на оперативные аэродромы.

Также были отработаны вопросы оповещения должностных лиц и дежурных служб авиационного соединения, сбора личного состава и убытия его на боевые посты.

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