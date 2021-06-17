17.06.2021 (14:00)

У воспитанников Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища завершилась ежегодная морская практика

В рамках традиционных летних морских сборов обучающиеся Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища побывали в различных воинских частях, соединениях и объединениях Северного флота.

Практика проводилась с целью сформировать у обучающихся практические и теоретические военные и морские навыки, ознакомить их с воинскими специальностями Северного флота, ускорить их профессиональную и социальную адаптацию.

Нахимовцы младших курсов ознакомились с боевыми надводными и подводными кораблями Северного флота, авиационной техникой морской авиации, а также осуществили свой первый выход в море.

Шлюпочную подготовку на учебной базе Мурманского детского морского центра «Океан» прошли нахимовцы 4 курса. Также они приняли участие в полевых сборах на базе 200-й отдельной Печенгской мотострелковой бригады.

Нахимовцы старших курсов побывали в 61 бригаде морской пехоты. В ходе занятий по огневой подготовке ребята выполняли упражнения по разборке и сборке стрелкового оружия, стрельбе из автомата и метанию учебных гранат. Выполнению упражнений предшествовала тщательная теоретическая подготовка и сдача зачётов. Также старшеклассники 3 дня провели на борту большого десантного корабля «Иван Грен» бригады десантных кораблей Северного флота. Нахимовцы изучили основные вопросы повседневной организации службы, корабельные правила, а также предназначение всех боевых частей корабля. Особое внимание было уделено тематике борьбы за живучесть и спасательной подготовке.

Нахимовцы 5 курса успешно завершили сдачу экзаменов и приняли участие в мероприятиях волонтёрской деятельности по благоустройству парка «Патриот» Северного флота.

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