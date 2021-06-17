17.06.2021 (14:15)

В рамках всеармейского конкурса «Специальный маршрут» прошли финальные забеги курсантских подразделений

В подмосковном учебном центре «Можайск» 12 Главного управления Минобороны России в рамках всеармейского конкурса «Специальный маршрут» впервые состоялись финальные забеги команд военных вузов, готовящих специалистов подразделений транспортирования.

Финалистами стали более 40 курсантов Михайловской военной артиллерийской академии, ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова.

В ходе соревнований участники команд совершили погрузку боеприпасов в автомобили вручную и крановым способом, выполнили нормативы по огневой, РХБ защите, медицинской подготовке, провели маскировку и восстановление работоспособности техники, преодолели огненно-штурмовую полосу.

«Для нас большая честь выступать на таких соревнованиях. В состав команды можно было попасть только на конкурсной основе. К тому же было необходимо наличие профессиональных навыков по обслуживанию техники в полевых условиях и действиям в условиях РХБ заражения местности. Такие навыки мы закрепляли здесь, на учебно-материальной базе учебного центра», – отметил участник конкурса Константин Коршунов (курсант Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С.Нахимова).

Награждение победителей среди курсантских подразделений состоится на торжественном закрытии конкурса.

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