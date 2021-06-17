17.06.2021 (14:30)

Минобороны России ускорит обновление материальной базы полигонов

Минобороны России ускорит обновление учебно-материальной базы общевойсковых и авиационных полигонов. Об этом сообщил на сборах специалистов обслуживания полигонов начальник управления учебно-материальной базы Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил РФ полковник Сергей Никитушкин.

– Благодаря принятым мерам мы в 2020 году обновили полигонное оборудование на 2 процента – это более 850 новых объектов, зданий и сооружений, свыше 1,2 тыс. различных технических средств. На этом останавливаться не собираемся. Мы ещё ускорим процесс обеспечения войск полигонным оборудованием, существенно ускорим, – заявил Сергей Никитушкин.

Полковник Никитушкин отметил, что обновление учебно-материальной базы позволяет ежегодно сэкономить десятки миллионов рублей на содержание и ремонт старой базы, повысить безопасность личного состава и автоматизировать процесс обучения.

Сборы начальников полигонов Вооружённых Сил проходят на базе мотострелковой бригады Центрального военного округа в Оренбургской области. Они продлятся до конца недели.



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