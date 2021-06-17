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17.06.2021 (13:45)

Названы лучшие полигоны Вооружённых Сил России

В ходе сбора с начальниками полигонов Вооружённых Сил России, который проходит под Оренбургом на базе мотострелкового соединения Центрального военного округа, были подведены итоги конкурса на лучшие общевойсковые и авиационные полигоны.

Комиссия из представителей видов и родов войск с 11 мая по 3 июня текущего года оценила полигоны всех военных округов, Северного флота и Воздушно-десантных войск по соблюдению требований безопасности, содержанию и развитию объектов, ведению рационализаторской работы, обеспечению экологической безопасности.

По оценкам комплексной комиссии в номинации «Лучший межвидовой (общевойсковой) полигон» кубок, вымпел победителя и сертификат на ценный приз получил начальник полигона Прудбой (Волгоградская обл.) подполковник Андрей Евтенко. Второе и третье места заняли полигоны Сергеевский ВВО (Приморский край) и Струги красные (г. Псков).

В номинации «Лучший полигон соединения (воинской части, вуза)» кубок победителя, вымпел и сертификат на ценный приз получил начальник полигона Гвардеец майор Марат Глашев. Второе место занял полигон «Завеличье». Замкнул тройку лучших полигон «Мулино».

Лучшим авиационным полигоном признан полигон «Дубровичи». Кубок, вымпел и сертификат на ценный приз получил полковник Евгений Черноусов. Второе и третье места заняли полигоны «Сафакулево» (ЦВО) и «Копанский» соответственно.

Лучшим начальником учебного объекта полигона был назван начальник стрельбища полигона «Прудбой» сержант Сосо Мкртчан. Лучшим электриком-оператором учебного объекта полигона был признан электрик-оператор стрельбища полигона «Завеличье» сержант Станислав Юшкин.

Кубки и ценные подарки победителям и призёрами конкурса вручил заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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