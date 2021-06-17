17.06.2021 (13:30)
В этом году в центральной России были созданы три военных полигона
В 2021 году в центральной России были созданы три новых военных полигона. Об этом сообщил на сборах специалистов полигонной службы начальник управления учебно-материальной базы Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил РФ полковник Сергей Никитушкин.
– За последние два года существенно обновили материально-техническую базу полигонов вооружённых сил. В этом году сеть наших полигонов была расширена. В центральной России были созданы три новых военных полигона, – заявил Сергей Никитушкин.
Сборы начальников полигонов Вооружённых Сил России проходят на базе мотострелковой бригады Центрального военного округа в Оренбургской области. Они продлятся до конца недели.
Новости по теме:
Впервые экипажи Су-34 ЦВО выполнят пуски ракет по воздушным целям на учении, стартовавшем в Астраханской области
Метки: