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17.06.2021 (13:15)

Мотострелки общевойсковой армии ЗВО приступили к прохождению курса военной медицины в Воронежской области

Военнослужащие мотострелковых подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) приступили к прохождению курса тактической военной медицины на полигонах Погоново и Криница в Воронежской области.

Во время курса военно-медицинской подготовки мотострелки под руководством специалистов медицинской службы отработают свыше 50 задач по оказанию первой помощи себе и условно раненным товарищам, примут участие в тренировках по эвакуации пострадавших в бою, в том числе из подбитых танков и боевых машин пехоты, а также ознакомятся с применением противошоковых препаратов, инфузионной и лекарственной экстренной терапиями.

В ходе тренировок для военнослужащих будет воссоздана обстановка современного общевойскового боя, направленная на развитие самоконтроля и стрессоустойчивости при психотравмирующем воздействии боевой обстановки.

Всего к прохождению курсов по военно-медицинской подготовке привлечено около 1000 мотострелков общевойсковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Медицина
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