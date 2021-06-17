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17.06.2021 (13:00)

Командующий войсками ЗВО в Ленинградской области проинспектировал организацию занятий по боевой подготовке

Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлёв совершил рабочую поездку в мотострелковое соединение общевойсковой армии, дислоцированное в Ленинградской области.

Александр Журавлёв проинспектировал организацию занятий по боевой подготовке с военнослужащими танковых, мотострелковых и артиллерийских подразделений, заслушал доклад командира бригады по вопросам организации учебной и повседневной деятельности и проверил состояние инфраструктуры военного городка, условия размещения военнослужащих, а также содержание объектов полигонного оборудования.

Также командующий войсками ЗВО оценил эффективность деятельности командования по организации военно-политической работы, поддержанию правопорядка и воинской дисциплины.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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