17.06.2021 (12:45)

Понтонные подразделения ЗВО, преодолев свыше 4,5 тыс. км по рекам России, совершили остановку в городе Камышин

Понтонные подразделения Западного военного округа (ЗВО) в рамках акции, посвященной 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, совершают переход по внутренним водным путям от места постоянной дислокации (город Муром Владимирской области) до Волгограда и, преодолев свыше 4,5 тыс. км., сделали остановку в городе Камышин.

На набережной прошел торжественный митинг, в котором приняли участие военнослужащие инженерных войск, камышинские юнармейцы, ветераны военной службы.

В состав речной экспедиции в понтонном подразделении включены два парома: демонстрационный и жилой. На демонстрационном представлена экспозиция средств инженерного вооружения, жилой паром предназначен для проживания личного состава и перевозки материальных средств.

На протяжении всего перехода личный состав подразделений осуществил остановки по пути следования в областных городах, где военнослужащие приняли участие в патриотических мероприятиях и проводили экскурсии на демонстрационных паромах.

К 22 июня понтонные подразделения прибудут в назначенный район Волгоградского водохранилища, после чего совместно с понтонными подразделениями, прибывшими из Центрального и Южного военных округов, пройдут парадным строем вдоль историко-мемориального комплекса «Мамаев курган».

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